Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 5 Triệu
- Thực hiện tuyển dụng các vị trí do quản lý phân công;
- Thực hiện sơ vấn, đánh giá ứng viên và tuân thủ theo quy trình làm việc và quy trình hợp tác với khách hàng;
- Đề xuất phương án triển khai công việc hiệu quả;
- Được đào tạo thành 1 Headhunter chuyên nghiệp;
- Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 tháng kinh nghiệm tuyển dụng fulltime/parttime tại các doanh nghiệp, ưu tiên đã từng làm việc tại công ty Headhunter hoặc có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí sale/ marketing/ telesale/ kỹ thuật/QC/QS/kỹ sư... (Có áp KPI theo tháng)
Ứng viên là sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng, Đại học
Có thể làm fulltime.
Nhanh nhẹn, trẻ trung, năng động yêu thích công việc tuyển dụng, yêu thích việc sử dụng công cụ mạng xã hội
Có tư duy làm việc theo hiệu quả công việc, sẵn sàng cháy hết mình vì mục tiêu đề ra
Ứng viên là sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng, Đại học
Có thể làm fulltime.
Nhanh nhẹn, trẻ trung, năng động yêu thích công việc tuyển dụng, yêu thích việc sử dụng công cụ mạng xã hội
Có tư duy làm việc theo hiệu quả công việc, sẵn sàng cháy hết mình vì mục tiêu đề ra
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 3.000.000 - 5.000.000 vnđ/tháng + thưởng hiệu quả + thưởng nóng.
Được hỗ trợ dấu mộc + tài liệu thực tập.
Chế độ làm việc ‘winter mode”... linh hoạt
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần
Được tham gia và tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc cuối năm...
Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc
Được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại VP, sáng thứ 7 remote
Được hỗ trợ dấu mộc + tài liệu thực tập.
Chế độ làm việc ‘winter mode”... linh hoạt
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần
Được tham gia và tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc cuối năm...
Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc
Được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại VP, sáng thứ 7 remote
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI