Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

- Thực hiện tuyển dụng các vị trí do quản lý phân công;

- Thực hiện sơ vấn, đánh giá ứng viên và tuân thủ theo quy trình làm việc và quy trình hợp tác với khách hàng;

- Đề xuất phương án triển khai công việc hiệu quả;

- Được đào tạo thành 1 Headhunter chuyên nghiệp;

- Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên.

Có từ 3 tháng kinh nghiệm tuyển dụng fulltime/parttime tại các doanh nghiệp, ưu tiên đã từng làm việc tại công ty Headhunter hoặc có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí sale/ marketing/ telesale/ kỹ thuật/QC/QS/kỹ sư... (Có áp KPI theo tháng)

Ứng viên là sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng, Đại học

Có thể làm fulltime.

Nhanh nhẹn, trẻ trung, năng động yêu thích công việc tuyển dụng, yêu thích việc sử dụng công cụ mạng xã hội

Có tư duy làm việc theo hiệu quả công việc, sẵn sàng cháy hết mình vì mục tiêu đề ra

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3.000.000 - 5.000.000 vnđ/tháng + thưởng hiệu quả + thưởng nóng.

Được hỗ trợ dấu mộc + tài liệu thực tập.

Chế độ làm việc ‘winter mode”... linh hoạt

Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần

Được tham gia và tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc cuối năm...

Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc

Được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại VP, sáng thứ 7 remote

