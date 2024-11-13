Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 207C Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các ấn phẩm marketing phục vụ cho hoạt động bán lẻ: banner, poster, standee.
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông trên các kênh online: banner website, ads Facebook, Instagram, Tiktok...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign...
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có Laptop riêng.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign...
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có Laptop riêng.
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Không lương, phụ cấp gửi xe.
Không lương, phụ cấp gửi xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI