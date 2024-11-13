Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 207C Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm marketing phục vụ cho hoạt động bán lẻ: banner, poster, standee.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông trên các kênh online: banner website, ads Facebook, Instagram, Tiktok...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign...

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có Laptop riêng.

Quyền Lợi

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Không lương, phụ cấp gửi xe.

