Tuyển Thực tập sinh TikPlus Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TikPlus Vietnam
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số nhà 16 Đường số 27 Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung/streamer tiềm năng và Liên hệ hợp tác
Tạo lịch làm việc, đảm bảo project đúng deadline (được hướng dẫn)
Phân bổ nhà sáng tạo nội dung/streamer phù hợp cho các dự án booking (được hướng dẫn)
Hỗ trợ quản lý MCN/TAP TikTok Shop (được hướng dẫn)
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử, Truyền thông... hoặc các ngành liên quan
Có khả năng sáng tạo, học hỏi
Khả năng giao tiếp tốt
Chủ động, trách nhiệm trong công việc
Có laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên có thể làm Fulltime
Tại TikPlus Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại môi trường Agency gen Z năng động, trẻ trung.
Được trau dồi kiến thức chuyên sâu về nền tảng TikTok/ TikTokShop/ Shopee,..
Mở rộng mối quan hệ với Creators/Sellers trên TikTok
Được hướng dẫn và đào tạo về TikTok Shop và các TMĐT khác.
Nhận trợ cấp thực tập và trợ cấp làm việc ngoài giờ (nếu có)
Nhận các đãi ngộ của công ty, nếu làm tốt được xem xét làm nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TikPlus Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
