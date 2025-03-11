Tuyển Thực tập sinh TikPlus Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số nhà 16 Đường số 27 Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung/streamer tiềm năng và Liên hệ hợp tác

Tạo lịch làm việc, đảm bảo project đúng deadline (được hướng dẫn)

Phân bổ nhà sáng tạo nội dung/streamer phù hợp cho các dự án booking (được hướng dẫn)

Hỗ trợ quản lý MCN/TAP TikTok Shop (được hướng dẫn)

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử, Truyền thông... hoặc các ngành liên quan

Có khả năng sáng tạo, học hỏi

Khả năng giao tiếp tốt

Chủ động, trách nhiệm trong công việc

Có laptop cá nhân

Ưu tiên ứng viên có thể làm Fulltime

Tại TikPlus Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại môi trường Agency gen Z năng động, trẻ trung.

Được trau dồi kiến thức chuyên sâu về nền tảng TikTok/ TikTokShop/ Shopee,..

Mở rộng mối quan hệ với Creators/Sellers trên TikTok

Được hướng dẫn và đào tạo về TikTok Shop và các TMĐT khác.

Nhận trợ cấp thực tập và trợ cấp làm việc ngoài giờ (nếu có)

Nhận các đãi ngộ của công ty, nếu làm tốt được xem xét làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TikPlus Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin