Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 280 - A18 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện công tác hậu cần tổ chức lớp học như chuẩn bị teabreak, tài liệu, không gian, thiết bị đào tạo, hoạt động lớp học…

Cập nhật, lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo theo quy định.

Thực hiện khảo sát, theo dõi, đánh giá các buổi đào tạo, viết bài tổng kết chương trình đào tạo định kỳ.

Hỗ trợ công việc của Phòng Tuyển dụng & Đào tạo - Phát triển nói riêng và Khối Quản trị Nguồn nhân lực nói chung khi có yêu cầu.

Hỗ trợ công tác admin vận hành: Soạn thảo tờ trình, văn bản, hồ sơ theo yêu cầu.

Những công việc phát sinh & báo cáo khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công tác đào tạo, phát triển con người và tổ chức các hoạt động sự kiện, đặc biệt trong môi trường giáo dục, trường học.

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công việc đào tạo, tổ chức sự kiện/ khóa học.

Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng tin học văn phòng ở mức độ khá trở lên.

Thời gian làm việc full-time từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 linh động theo chương trình đào tạo phát sinh.

Có thể di chuyển giữa các cơ sở (10 - 20km).

Ưu tiên sinh viên năm cuối các chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Đào tạo, Quản lí Giáo dục, Tâm lý học hoặc liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập/ cộng tác viên theo năng lực (từ 3,000,000 đến 5,000,000 VND/ tháng) và được hỗ trợ cơm trưa.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Đào tạo tại Hệ thống Trường quy mô 1000 nhân sự.

Được giao task-list & trách nhiệm cụ thể, được chủ động hoàn tất công việc của mình.

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đạo đức, Thiền…

Được cấp giấy chứng nhận và hỗ trợ làm báo cáo thực tập đối với sinh viên sắp ra trường.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian cộng tác với các chế độ phúc lợi của nhân sự chính thức: Thưởng Tròn Năm (13th), Thưởng KPIs, Thưởng Lễ/Tết, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, đi dã ngoại hàng năm, nghỉ hè hưởng nguyên lương,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

