Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trợ cấp theo năng lực (upto 2M/tháng) + vé gửi xe Thực tập sinh có kết quả thực tập tốt sẽ có cơ hội tham gia vào Đội ngũ nhân sự tiếp theo của chúng tôi tại AHT TECH JSC ngay sau khi kết thúc thực tập Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, khuyến khích nhân viên phát triển những ý tưởng mang tính xây dựng Lộ trình làm việc rõ ràng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu và phản hồi từ khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc nghiệp vụ phát sinh.

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ hiệu quả.

Tham gia nghiên cứu, đề xuất cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Hỗ trợ xây dựng tài liệu hướng dẫn, FAQ để tối ưu quy trình hỗ trợ khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, CNTT, HTTT … các trường đại học tại HCM

Tiếng Anh: Tương đương TOEIC 700 hoặc IELTS 5.0 trở lên

Đáp ứng thời gian làm Full-time (Đáp ứng tối thiểu 40h/ tuần)

Có kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng và mong muốn học hỏi các kỹ năng kỹ thuật mới.

Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ làm việc tích cực.

Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

Hiểu biết hoặc có kiến thức về các hệ thống ERP như: Odoo, Salesforce, Acumatica... là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin