Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 8, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

Lắp đặt và thay thế thiết bị bên trong nhà khách hàng trên địa bàn được phân công (Không leo cao, không câu móc, không đấu nối điện trừ việc cấp nguồn cho thiết bị…).

Hỗ trợ tư vấn các chính sách liên quan và hướng dẫn khách hàng sử dụng các Sản phẩm/Dịch vụ của Công ty.

Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa trên các kênh ở mọi điểm chạm.

Thực hiện một số công việc khác phát sinh dưới sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối các Trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành về Điện, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin.

Có kiến thức nền tảng tốt về Internet, các thiết bị đầu cuối ngành viễn thông và hệ thống mạng (không dây, LAN, WAN…)

Chủ động trong công việc, ham học hỏi.

Có phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy) và có smartphone.

Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Khu vực làm việc: QL50, Bình Chánh và Quận 8

Quyền Lợi

Tham dự các khóa đào tạo bài bản từ lý thuyết đến thực hành với các công nghệ và thiết bị mới nhất của FPT Telecom.

Được hướng dẫn, hỗ trợ để hoàn thành tốt nhất bài báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp.

Được cấp phát các công cụ dụng cụ phục vụ công việc và bố trí thực tập tại Văn phòng gần nơi cư trú.

Được ưu tiên tuyển dụng vào vị trí chính thức của Công ty.

Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.

Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.

Vị trí thực tập có hỗ trợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển

