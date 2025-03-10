Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phụ cấp trang phục, du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty Sau phỏng vấn, ứng viên sẽ trải qua thời gian đào tạo (học việc) các kỹ năng để tìm kiếm và phát triển Khách hàng.

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
• Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,...
• Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng;
• Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch;
• Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng;
(Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hoặc đang là sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kinh tế hoặc các ngành liên quan;
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sales, ngân hàng, tín dụng là ưu thế,
• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên môn từ đầu
• Am hiểu về thị trường tài chính – chứng khoán;
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng, phát triển quan hệ với khách hàng;
• Kỹ năng tư vấn, tổng hợp phân tích, trình bày thuyết phục.
• Các ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có đam mê về chứng khoán sẽ được tuyển chọn vào chương trình CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN, được ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ để trở thành Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán trong vòng 3-6 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà 76 Lê Lai - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

