Tuyển Thực tập sinh Bounce Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 04, Tòa nhà Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Sử dụng Unity Engine để phát triển Mobile Games, phát hành trên Google Play và App Store; định hướng thị trường Global

Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng trong game

Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất của game

Phối hợp với các thành viên khác trong team để vận hành và tối ưu sản phẩm

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp, có thể làm full-time

Ưu viên ứng viên từ ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH Công nghệ-VNU,…

Tư duy logic và có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu, giải thuật

Thái độ cầu thị - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kinh nghiệm làm việc với Unity Engine, có project demo

Nắm chắc các kỹ năng lập trình cơ bản.

Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Yêu thích và muốn gắn bó phát triển game mobile

Có tinh thần lắng nghe, chia sẻ và sẵn sàng học hỏi các kiến thức công nghệ mới, tối ưu công việc và hiệu năng sản phẩm.

Khả năng làm việc độc lập và cộng tác nhóm tốt, chủ động trong công việc

Chăm chỉ, kỷ luật, có trách nhiệm với công việc.

Mức lương thực tập cạnh tranh lên đến: 6.000.000/tháng

Được đào tạo bởi Techlead cứng

Được đào tạo bằng việc tham gia làm dự án game thực tế

Chính sách thưởng dự án minh bạch, rõ ràng và không giới hạn

Tham gia các dự án Games chất lượng cao để phát triển bản thân

Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó, thỏa sức tự do sáng tạo, trà chiều, đồ ăn vặt free

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Intern cũng được tổ chức sinh nhật như thường

Thưởng các ngày lễ, Tết

Được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, Nintendo, board game,...

Tham gia Cinema day, Happy lunch, Happy tea, Breakfast day,...

Làm việc chỉ 6.5h/ngày, nghỉ T7-CN

Du lịch, nghỉ mát, team building mỗi quý một lần

Được làm việc trực tiếp với các đối tác network lớn như: AdMob, AppLovin, Unity, Fyber, Vungle, Mintegral…

Có cơ hội du lịch nước ngoài mỗi năm 01 lần cùng công ty.

Cơ hội được promote lên vị trí chính thức tại công ty

