Tuyển Thực tập sinh Bounce Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Bounce Game Studio
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Bounce Game Studio

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Bounce Game Studio

Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 04, Tòa nhà Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Sử dụng Unity Engine để phát triển Mobile Games, phát hành trên Google Play và App Store; định hướng thị trường Global
Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng trong game
Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất của game
Phối hợp với các thành viên khác trong team để vận hành và tối ưu sản phẩm

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp, có thể làm full-time
Ưu viên ứng viên từ ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH Công nghệ-VNU,…
Tư duy logic và có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu, giải thuật
Thái độ cầu thị - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kinh nghiệm làm việc với Unity Engine, có project demo
Nắm chắc các kỹ năng lập trình cơ bản.
Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Yêu thích và muốn gắn bó phát triển game mobile
Có tinh thần lắng nghe, chia sẻ và sẵn sàng học hỏi các kiến thức công nghệ mới, tối ưu công việc và hiệu năng sản phẩm.
Khả năng làm việc độc lập và cộng tác nhóm tốt, chủ động trong công việc
Chăm chỉ, kỷ luật, có trách nhiệm với công việc.

Tại Bounce Game Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thực tập cạnh tranh lên đến: 6.000.000/tháng
Được đào tạo bởi Techlead cứng
Được đào tạo bằng việc tham gia làm dự án game thực tế
Chính sách thưởng dự án minh bạch, rõ ràng và không giới hạn
Tham gia các dự án Games chất lượng cao để phát triển bản thân
Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó, thỏa sức tự do sáng tạo, trà chiều, đồ ăn vặt free
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Intern cũng được tổ chức sinh nhật như thường
Thưởng các ngày lễ, Tết
Được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, Nintendo, board game,...
Tham gia Cinema day, Happy lunch, Happy tea, Breakfast day,...
Làm việc chỉ 6.5h/ngày, nghỉ T7-CN
Du lịch, nghỉ mát, team building mỗi quý một lần
Được làm việc trực tiếp với các đối tác network lớn như: AdMob, AppLovin, Unity, Fyber, Vungle, Mintegral…
Có cơ hội du lịch nước ngoài mỗi năm 01 lần cùng công ty.
Cơ hội được promote lên vị trí chính thức tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bounce Game Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bounce Game Studio

Bounce Game Studio

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 04, Tòa nhà Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

