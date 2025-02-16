Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Viết bài, đăng tải content qua các kênh Social Media, SEO, Email Marketing, hội nhóm phụ huynh.
Tham gia lên kịch bản và phát triển kênh tiktok, cộng đồng Facebook.
Tìm kiếm và tư vấn cho học viên thông qua cộng đồng, fanpage
Chăm sóc, tư vấn học viên khi khách có nhu cầu về sản phẩm của Công ty
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động và linh hoạt và sáng tạo trong công việc; tinh thần cầu tiến, không ngần ngại học hỏi.
Có khả năng viết tốt, yêu thích việc sản xuất nội dung. Ưu tiên ứng viên có thể thiết kế hình ảnh và làm video.
Thích các hoạt động tư vấn, làm việc với khách hàng.
Ưu tiên TTS có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ thực tập + Thưởng.
- Môi trường làm việc năng động
- Được hỗ trợ tài liệu và dấu xác nhận thực tập.
- Thời gian làm việc linh động.
- Tham gia khoá đào tạo Tiếng Anh miễn phí.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
