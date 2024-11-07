Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 229 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Xây dựng, triển khai chiến lược kinh doanh:
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng và chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh thu đã cam kết
- Triển khai kế hoạch kinh doanh và phân bổ nhiệm vụ cho các nhân sự liên quan.
2. Quản lý, vận hành, phát triển các kênh online:
- Xây dựng kênh (Tiktok, shopee) và phát triển kênh để đạt doanh thu.
- Trực tiếp thực hiện các kế hoạch MKT xúc tiến bán cho các kênh.
3. Quản lý và phát triển team:
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển kỹ năng nghiệp vụ cho cấp dưới.
- Xây dựng chính sách lương thưởng, bổ sung các quy trình còn thiếu, hoàn thiện các quy trình đã có để áp dụng trong team hàng tháng.
- Thưởng phạt phân minh, đề xuất tuyển dụng sa thải kịp thời
- Xây dựng đội ngũ nhân viên, môi trường làm việc tích cực, thi đua, đoàn kết
- Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:
- Ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm bán hàng online, ưu tiên ứng viên đạt thành tựu tốt trong lĩnh vực bán lẻ như thời trang, mẹ và bé, mỹ phẩm, gia dụng
-
2. Kỹ năng:
- Có khả năng: Giải quyết vấn đề, tinh thần đồng đội, cam kết vượt trội, không ngừng học hỏi & sáng tạo, Thoả mãn khách hàng.
- Có năng lực: dẫn dắt đội ngủ, Đón nhận và dẫn dắt thay đổi phát triển nhân viên
- Có khả năng: lập kế hoạch, đào tạo và quản lý đội sales, mạnh về mảng traffic
- Thẳng thắn, trung thực, chịu áp lực cao của công việc.
- Thành thạo máy tính excel tốt, có kinh nghiệm bán hàng online, hiểu biết tư vấn khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương:
- Tổng thu nhập từ 18.000.000 - 25.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực)
- Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương cứng, full KPI, phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà ML6-22, Khu đô thị Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

