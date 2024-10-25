Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Gia Lai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 387 Hoàng Sa, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Xây dựng và Vận hành gian hàng trên các sàn TMĐT: Amazon, Shopee, Lazada,.. + Chạy quảng cáo ggl, fb, SEO

+ Quản lý và phân công công việc cho cấp dưới

+ Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh TMĐT quốc tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam, nữ độ tuổi từ 25 - 35 tuổi + Cần có kinh nghiệm quản lý và vận hành trên các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Shopee, Tiki, Lazada... và các nền tảng khác như Facebook.

+ Hiểu biết về SEO, quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads), và các công cụ marketing số để thu hút khách hàng và tăng lưu lượng truy cập.

+ Có khả năng sử dụng các công cụ như Google Analytics, Amazon Seller Central để theo dõi, phân tích dữ liệu bán hàng, và đề xuất chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu.

+ Có kỹ năng quản lý, phân công công việc và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên

+ Có khả năng lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh thương mại điện tử quốc tế.

+ Thành thạo công nghệ và phần mềm quản lý bán hàng: Hiểu rõ cách sử dụng các công cụ quản lý kho, logistics, và phần mềm bán hàng trực tuyến.

+ Hiểu biết về quy trình vận chuyển và thanh toán để quản lý hiệu quả đơn hàng và giao dịch.

Tại Công ty TNHH MTV Nasami Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập hấp dẫn: LCB cao + hoa hồng % doanh số.

+ Chế độ BHXH, BHYT theo quy định

+ Thời gian làm việc: Sáng 7h30 - 11h30, Chiều 13h30 - 17h00. T7 làm tới 16h

+ Ngày nghỉ: Chủ nhật và các ngày lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Nasami

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin