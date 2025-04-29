Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Gia Lai thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - 216 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá,Gia Lai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Đặt hàng trước khi sản phẩm tồn kho bị hết.

- Triển khai bán hàng, giới thiệu trên địa bàn phụ trách.

- Ghi nhận góp ý từ khách hàng, chuyển các khiếu nại của khách hàng đến quản lý tại điểm bán hàng hoặc người có trách nhiệm.

- Triển khai các chương trình khuyến mãi và thực hiện việc trưng bày sản phẩm tại điểm bán.

- Trưng bày sản phẩm, chăm sóc, sắp xếp sản phẩm tại điểm bán.

- Khai thác khách hàng mới.

- Xúc tiến triển khai các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng tại điểm bán.

- Hỗ trợ sắp xếp trưng bày khai trương tai các điểm bán hàng mới.

- Giới thiệu chương trình khuyến mãi bán hàng cho khách hàng.

- Kiểm tra hàng tồn kho.

- Và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

- Sức khỏe tốt, từ 20 tuổi trở lên, am hiểu các tuyến đường của địa phương.

- Có khả năng giao tiếp, thương lượng và thuyết phục khách hàng.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kênh phân phối và là người địa phương.

- Yêu thích công việc kinh doanh.

- Có trách nhiệm, cẩn thận và trung thực.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 - 12 triệu/ tháng.

- Được tham gia BHXH sau khi thử việc.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ, du lịch, khám sức khỏe, đào tạo, …

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi.

- Sếp, đồng nghiệp vui tính, thân thiện.

- Thăng tiến, tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

