Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 68 Lý Nam Đế, TT. Chư Sê, Chư Sê, Huyện Chư Sê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng về dịch vụ

Kiểm đếm số tiền thu vào ở đầu ca và cuối ca, bàn giao sổ sách cho quản lý

Ghi chép sổ theo dõi hoạt động và lập báo cáo doanh thu theo ca làm việc hàng ngày

Đảm bảo vệ sinh nơi làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên thu ngân

Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên, có CCCD

Thái độ vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup Thì Được Hưởng Những Gì

Không gian làm việc thoải mái, mát mẻ

Hỗ trợ xoay ca, Đăng ký ca làm việc theo tuần (ca 8, 12 tiếng/ ngày tuỳ vào thời gian rảnh).

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan nghỉ mát, tiệc cuối năm, các phần quà nhân dịp ngày lễ lớn, thưởng,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.