Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 68 Lý Nam Đế, TT. Chư Sê, Chư Sê, Huyện Chư Sê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng về dịch vụ
Kiểm đếm số tiền thu vào ở đầu ca và cuối ca, bàn giao sổ sách cho quản lý
Ghi chép sổ theo dõi hoạt động và lập báo cáo doanh thu theo ca làm việc hàng ngày
Đảm bảo vệ sinh nơi làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên thu ngân
Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên, có CCCD
Thái độ vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng
Chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup Thì Được Hưởng Những Gì

Không gian làm việc thoải mái, mát mẻ
Hỗ trợ xoay ca, Đăng ký ca làm việc theo tuần (ca 8, 12 tiếng/ ngày tuỳ vào thời gian rảnh).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan nghỉ mát, tiệc cuối năm, các phần quà nhân dịp ngày lễ lớn, thưởng,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup

Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3D1 Đường số 10, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

