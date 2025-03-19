Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 44a Phù Đổng, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tiếp tới địa chỉ kinh doanh của khách hàng theo danh sách được giao, tìm hiểu nhu cầu, vấn đề của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ đã được đào tạo để đưa ra tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng.

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng mới.

Xây dựng và quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng & phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý theo đúng quy trình.

Thực hiện các chương trình khảo sát tới khách hàng, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên theo kế hoạch

Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho khối phát triển sản phẩm để cải tiến phần mềm.

Quản lý và báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale, chăm sóc khách hàng ít nhất 06 tháng.

Có phương tiện đi lại.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở các Công ty liên quan đến công nghệ, viễn thông, tài chính ngân hàng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản đến 10M + bonus

Được xét duyệt đánh giá định kỳ 2 lần/năm

Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm

Khám sức khỏe định kì hàng năm

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin