Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH The Win Star làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH The Win Star
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại Công ty TNHH The Win Star

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11

- 15

- 17 Hưng Phước 2, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Chào hỏi và đón tiếp và hỗ trợ khách hàng, làm thủ tục check in, check out
Hướng dẫn, chỉ dẫn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ của Nhà Hàng-Khách Sạn.
Giải quyết các thắc mắc, vấn đề của khách trong và ngoài khách sạn;
Lưu trữ thông tin khách hàng, đối tác như thông tin cá nhân, thời gian đến / đi
Giữ gìn sạch sẽ khu vực lễ tân, tiền sảnh
Phối hợp với các bộ phận khác, xử lý các công việc chung theo yêu cầu của cấp trên khi cần
Giải đáp, giải quyết các vấn đề phát sinh, thắc mắc của khách hàng.
Lập báo cáo bàn giao cuối ngày.
Hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, linh hoạt. (Ưu tiên Nữ)
Độ tuổi từ 23 - 35, ưu tiên có kinh nghiệm Lễ tân ở Khách sạn.
Bằng cấp: Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên
Tiếng Hàn giao tiếp khá (bắt buộc)
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng , đặc biệt Excel tốt (Làm báo cáo doanh thu hàng ngày)
Tính cách thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ.
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận
Xử lý tình huống tốt , Năng động, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH The Win Star Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn 1 bữa / ca tại Nhà hàng. Hỗ trợ ktx nhân viên nếu Nhân Viên có nhu cầu.
Các chế độ BHXH theo quy định Công ty & pháp luật khi ký HĐLĐ.
Phụ cấp sinh nhật, lương tháng 13, Team building,…..
Thử việc nhận 100% lương.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Phụ cấp tăng ca và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Win Star

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11A - 15 -17 Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

