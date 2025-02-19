Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Các phúc lợi khác theo quy định chính sách công ty., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc quản lý, theo dõi và cập nhật dữ liệu khách hàng, hợp đồng và doanh số. Lập báo cáo doanh số, phân tích dữ liệu kinh doanh để đề xuất giải pháp tối ưu hóa hiệu quả bán hàng khi cần thiết.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi với các đối tác và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Hỗ trợ lập báo cáo doanh số, phân tích dữ liệu kinh doanh để đề xuất giải pháp tối ưu hóa hiệu quả bán hàng.

Tổ chức, điều phối kì thi OPic hoặc các lớp học được tổ chức tại trung tâm hoặc các địa điểm liên kết và tham gia và hỗ trợ các sự kiện, hội thảo, chương trình đào tạo liên quan đến chứng chỉ OPic và các dịch vụ của công ty.

Cập nhật thông tin về chứng chỉ OPic, xu hướng thị trường và các đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng một cách chính xác và hiệu quả.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 . Bằng cấp, chứng chỉ

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan

Ưu tiên có chứng chỉ OPIc

Tiếng Anh, Tiếng Hàn giao tiếp, ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ

2. Kiến thức và kinh nghiệm

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc điều phối kinh doanh, chăm sóc khách hàng

Kỹ năng quản lý và phân công công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

3. Kĩ năng/ năng lực

Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc

Tự tin, chuyên nghiệp và quyết tâm mạnh mẽ trong công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

4. Thời gian/ địa điểm làm việc

Thời gian: 08 giờ/ ngày; 5,5 ngày/ tuần.

5. Địa điểm

Văn phòng công ty, số 04 Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

6. Khác

Tác phong nhanh nhẹn, ham học hỏi, giải quyết công việc nhanh, gọn, hiệu quả.

Chăm chỉ, cẩn thận, chú ý tới các chi tiết trong công việc.

Ý thức tổ chức kỉ luật tốt, thái độ tốt với công việc/ đồng nghiệp/ công ty/ môi trường làm việc...

Chủ động trong công việc và báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

