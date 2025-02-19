Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Các phúc lợi khác theo quy định chính sách công ty., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc quản lý, theo dõi và cập nhật dữ liệu khách hàng, hợp đồng và doanh số. Lập báo cáo doanh số, phân tích dữ liệu kinh doanh để đề xuất giải pháp tối ưu hóa hiệu quả bán hàng khi cần thiết.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi với các đối tác và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
Hỗ trợ lập báo cáo doanh số, phân tích dữ liệu kinh doanh để đề xuất giải pháp tối ưu hóa hiệu quả bán hàng.
Tổ chức, điều phối kì thi OPic hoặc các lớp học được tổ chức tại trung tâm hoặc các địa điểm liên kết và tham gia và hỗ trợ các sự kiện, hội thảo, chương trình đào tạo liên quan đến chứng chỉ OPic và các dịch vụ của công ty.
Cập nhật thông tin về chứng chỉ OPic, xu hướng thị trường và các đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng một cách chính xác và hiệu quả.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 . Bằng cấp, chứng chỉ
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan
Ưu tiên có chứng chỉ OPIc
Tiếng Anh, Tiếng Hàn giao tiếp, ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ
2. Kiến thức và kinh nghiệm
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc điều phối kinh doanh, chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản lý và phân công công việc hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
3. Kĩ năng/ năng lực
Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc
Tự tin, chuyên nghiệp và quyết tâm mạnh mẽ trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
4. Thời gian/ địa điểm làm việc
Thời gian: 08 giờ/ ngày; 5,5 ngày/ tuần.
5. Địa điểm
Văn phòng công ty, số 04 Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Khác
Tác phong nhanh nhẹn, ham học hỏi, giải quyết công việc nhanh, gọn, hiệu quả.
Chăm chỉ, cẩn thận, chú ý tới các chi tiết trong công việc.
Ý thức tổ chức kỉ luật tốt, thái độ tốt với công việc/ đồng nghiệp/ công ty/ môi trường làm việc...
Chủ động trong công việc và báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 Yên Bái I, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

