Tuyển Tiếng Hàn APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Mức lương
19 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 19 - 21 Triệu
Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) Tiếng Hàn gồm nhiều chủ đề khác nhau;
Bạn sẽ đánh giá và gán nhãn mức độ liên quan giữa các dữ liệu (văn bản, video) và các tiêu đề quảng cáo;
Dựa vào yêu cầu và hướng dẫn của dự án, bạn sẽ chấm điểm tổng về mức độ liên quan của các từ khóa và dữ liệu được cung cấp trên các công cụ và phần mềm theo yêu cầu;
Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án;
Với Mức Lương 19 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về gán nhãn/kiểm duyệt dữ liệu là lợi thế;
Trình độ Tiếng Hàn tốt tương đương level Topik 5 – Topik 6 (không yêu cầu chứng chỉ) và tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc;
Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án;
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu;
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần, bao gồm cả ngày lễ Tết, được chọn ca cố định
Ca 1: 8:00 – 17:00
Ca 2: 13:00 – 22:00
Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Trình độ Tiếng Hàn tốt tương đương level Topik 5 – Topik 6 (không yêu cầu chứng chỉ) và tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc;
Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án;
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu;
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần, bao gồm cả ngày lễ Tết, được chọn ca cố định
Ca 1: 8:00 – 17:00
Ca 2: 13:00 – 22:00
Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn từ 19.000.000 – 21.000.000 VND/tháng bao gồm lương cứng + thưởng KPI;
19.000.000 – 21.000.000 VND/tháng
Phụ cấp đi lại: 1.000.000 VND/tháng
1.000.000 VND/tháng
Đóng BHXH theo 90% mức lương;
2 tháng thử việc nhận 100% lương;
Lương các ngày Lễ, Tết được trả theo mức 200% - 300% theo đúng quy định;
Được trau dồi khả năng ngoại ngữ trong công việc;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái.
19.000.000 – 21.000.000 VND/tháng
Phụ cấp đi lại: 1.000.000 VND/tháng
1.000.000 VND/tháng
Đóng BHXH theo 90% mức lương;
2 tháng thử việc nhận 100% lương;
Lương các ngày Lễ, Tết được trả theo mức 200% - 300% theo đúng quy định;
Được trau dồi khả năng ngoại ngữ trong công việc;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI