Tuyển Tiếng Hàn APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu

Mức lương 19 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 19 - 21 Triệu

Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) Tiếng Hàn gồm nhiều chủ đề khác nhau;

Bạn sẽ đánh giá và gán nhãn mức độ liên quan giữa các dữ liệu (văn bản, video) và các tiêu đề quảng cáo;

Dựa vào yêu cầu và hướng dẫn của dự án, bạn sẽ chấm điểm tổng về mức độ liên quan của các từ khóa và dữ liệu được cung cấp trên các công cụ và phần mềm theo yêu cầu;

Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án;

Với Mức Lương 19 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về gán nhãn/kiểm duyệt dữ liệu là lợi thế;

Trình độ Tiếng Hàn tốt tương đương level Topik 5 – Topik 6 (không yêu cầu chứng chỉ) và tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc;

Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án;

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu;

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần, bao gồm cả ngày lễ Tết, được chọn ca cố định

Ca 1: 8:00 – 17:00

Ca 2: 13:00 – 22:00

Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 19.000.000 – 21.000.000 VND/tháng bao gồm lương cứng + thưởng KPI;

Phụ cấp đi lại: 1.000.000 VND/tháng

Đóng BHXH theo 90% mức lương;

2 tháng thử việc nhận 100% lương;

Lương các ngày Lễ, Tết được trả theo mức 200% - 300% theo đúng quy định;

Được trau dồi khả năng ngoại ngữ trong công việc;

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.