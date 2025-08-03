Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÂM HẰNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: đường Nguyễn Phục p Quảng Thắng, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

TƯ VẤN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA - MẠNG - SOLAR - THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Tư vấn và lắp đặt điện mặt trời cho các dự án;

Hướng dẫn hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng cách lắp đặt, cài đặt, sử dụng sản phẩm;

Thiết kế, thi công, giám sát hệ thống điện công nghiệp và dân dụng

Bóc tách khối lượng, lập bản vẽ thi công và hồ sơ hoàn công

Làm việc với các dự án điện mặt trời mái nhà

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ dự án

Biết vẽ shop

Thi công lắp đặt hệ thống Camera quan sát, thiết bị an ninh, thiết bị điện thông minh, thiết bị mạng, điện mặt trời. Cài đặt, lập trình, bảo hành bảo dưỡng các thiết bị mạng, điện thoại, camera, âm thanh, điện mặt trời;

Hỗ trợ bảo trì các thiết bị do công ty cung cấp;

Công việc khác theo yêu cầu từ giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm lắp đặt trong lĩnh vực lắp đặt điện mặt trời;

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên từ các chuyên ngành liên quan như Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Công nghệ thông tin...;

Có thể đi làm ngoài tỉnh;

Sử dụng tốt tin học cơ bản, thành thạo quản trị mạng là một ưu tiên;

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, chịu khó và ham học hỏi...;

Ứng viên có kinh nghiệm thử việc 1 tháng, chưa có kinh nghiệm học việc 6 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÂM HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng từ 12tr-15tr;

- Nghỉ đầy đủ các ngày lễ Tết trong năm;

- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng , trẻ trung năng động, ổn định lâu dài;

- Được học hỏi, nhiệt tình đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm để mỗi thành viên phát triển và hoàn thiện theo thời gian;

- Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên;

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp;

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu;

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÂM HẰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin