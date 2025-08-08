Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tiếp nhận data nóng từ bộ phận admin và tư vấn qua điện thoại trong thời gian sớm nhất với nhóm khách hàng có quan tâm đến sản phẩm/ dịch vụ của Phùng Gia
Thực hiện chăm sóc và giữ kết nối với khách hàng, xử lý các khiếu nại liên quan đến đơn hàng và dịch vụ liên quan
Tiếp đón, tư vấn khách hàng trực tiếp tại văn phòng hoặc đi công tác thực địa đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn trực tiếp
Phối hợp, làm việc với các nhân sự và phòng ban liên quan:
Báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ với Trưởng nhóm và đưa ra các đề xuất cải tiến trong công việc
Làm việc với bộ phận Vận hành để xử lý các vấn đề phát sinh
Chủ động tham gia các hoạt động của công ty cùng các phòng ban
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và theo mục tiêu Kinh doanh từng thời điểm
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống
Yêu thích việc chăm sóc, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ
Có niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực phong thủy
Có laptop để phục vụ công việc
Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, nghỉ Lễ Tết, phép năm, thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09), thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, thưởng nóng theo chính sách thưởng sẽ ban hành từng thời điểm, thưởng sinh nhật, ...
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building, ..
Được cung cấp dụng cụ làm việc (điện thoại và chi phí gọi điện hàng tháng)
Phát triển năng lực:
Được trao cơ hội học tập và phát triển bản thân.
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI