Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận data nóng từ bộ phận admin và tư vấn qua điện thoại trong thời gian sớm nhất với nhóm khách hàng có quan tâm đến sản phẩm/ dịch vụ của Phùng Gia

Thực hiện chăm sóc và giữ kết nối với khách hàng, xử lý các khiếu nại liên quan đến đơn hàng và dịch vụ liên quan

Tiếp đón, tư vấn khách hàng trực tiếp tại văn phòng hoặc đi công tác thực địa đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn trực tiếp

Phối hợp, làm việc với các nhân sự và phòng ban liên quan:

Báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ với Trưởng nhóm và đưa ra các đề xuất cải tiến trong công việc

Làm việc với bộ phận Vận hành để xử lý các vấn đề phát sinh

Chủ động tham gia các hoạt động của công ty cùng các phòng ban

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và theo mục tiêu Kinh doanh từng thời điểm

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 tháng ở vị trí tương tự (Telesale và Tư vấn trực tiếp)

Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống

Yêu thích việc chăm sóc, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ

Có niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực phong thủy

Có laptop để phục vụ công việc

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (7 triệu) + Phụ cấp (Ăn trưa, gửi xe) + Lương doanh số + Thưởng khác => Thu nhập upto 25.000.000 VNĐ/ thán

BHXH, nghỉ Lễ Tết, phép năm, thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09), thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, thưởng nóng theo chính sách thưởng sẽ ban hành từng thời điểm, thưởng sinh nhật, ...

Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building, ..

Được cung cấp dụng cụ làm việc (điện thoại và chi phí gọi điện hàng tháng)

Phát triển năng lực:

Được trao cơ hội học tập và phát triển bản thân.

Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin