Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô CN

- 01/03, KCN Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Quảng Yên, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Chịu trách nhiệm đào tạo, tránh lãng phí, cải tiến, nâng cao số lượng và chất lượng của các đề xuất cải tiến trong công ty
2. Chịu trách nhiệm thống kê, xác minh và phân tích dữ liệu liên quan đến sản xuất và chất lượng, đồng thời hướng dẫn, đánh giá để thúc đẩy và cải tiến sản xuất tinh gọn trong công ty
3. Áp dụng các công cụ và phương pháp quản lý dự án, chịu trách nhiệm hỗ trợ và theo dõi tiến độ các dự án cải tiến do công ty thực hiện và tiếp tục thúc đẩy toàn bộ quá trình vận hành tinh gọn dự án
4. Chịu trách nhiệm thúc đẩy việc thiết lập và cải tiến công việc quản lý địa điểm nhà máy cơ bản, đồng thời thúc đẩy 5S, v.v. để nâng cao trình độ quản lý nhà máy

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên
2. Thành thạo tiếng Trung
3. Có mối quan tâm và hiểu biết về sản xuất tinh gọn, 5S
4. Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, tinh thần đồng đội tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng 100% bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên
Ký túc xá 3 sao, xe đưa đón cho nhân viên ở xa
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN - 01 /02, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

