Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện dựng video TVC, quảng cáo sản phẩm/dịch vụ có yêu cầu kỹ xảo hình ảnh (VFX), motion graphic và compositing
Kết hợp footage thực tế với các hiệu ứng kỹ thuật số để mang lại sản phẩm giàu tính sáng tạo và cuốn hút
Phối hợp với team Content, Marketing và Design để nắm rõ yêu cầu kịch bản, tham gia góp ý về moodboard, tone màu, hiệu ứng hình ảnh phù hợp
Biên tập và xử lý hậu kỳ toàn bộ video: chỉnh màu, sound design, 3D/2.5D effects (nếu cần)
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng dựng phim và kỹ xảo mới để nâng cao chất lượng sản phẩm
Đảm bảo tiến độ sản xuất video theo timeline của dự án

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm dựng TVC, quảng cáo thương mại, motion graphics, VFX,...
2 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe After Effects, Adobe Premiere, Photoshop/Illustrator, ưu tiên ứng viên biết sử dụng thêm Cinema 4D, Blender hoặc các phần mềm dựng 3D
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim và xử lý hiệu ứng (After Effects, Premiere, DaVinci Resolve, v.v...) để tạo ra các video có chất lượng hình ảnh và âm thanh cao cấp
Có khả năng thực hiện các kỹ thuật:
Tracking, Rotoscoping, Keying, Compositing, Motion Tracking
Chỉnh màu (Color Grading), dựng âm thanh cơ bản (Sound Design)
Tư duy hình ảnh, thẩm mỹ tốt, nhạy với bố cục, màu sắc, chuyển động.
Có khả năng đọc hiểu kịch bản và tư duy thị giác hóa (visualize) từ ý tưởng.
Làm việc chăm chỉ, chủ động, có trách nhiệm với deadline.
Có khả năng làm việc nhóm, tiếp nhận và phản hồi ý kiến xây dựng tốt.
Ưu tiên ứng viên có portfolio về các sản phẩm TVC, motion ads, kỹ xảo kỹ thuật số.
Vui lòng đính kèm Portfolio hoặc các sản phẩm tiêu biểu cá nhân đã từng thực hiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.
Thời gian thử việc 2 tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
1,460,000 VNĐ/22 ngày công
Phụ cấp ăn trưa (550k/tháng)
Phụ cấp thiết bị (500k/tháng)
Phụ cấp điện thoại (300k/tháng)
Phụ cấp gửi xe (110k/tháng)
Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, trao đổi cởi mở, nhiều cơ hội phát triển
Review đánh giá năng lực, trao đổi định hướng với Leader hàng tháng
Thưởng theo Performance & doanh thu các hoạt động của công ty, Thưởng các ngày Lễ/ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

