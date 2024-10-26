Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: - Yên Bái - Hoà Bình - Sơn La ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

TDV không phải giao hàng

Đến các nhà thuốc trên địa bàn được phân phối để chào hàng và giới thiệu sản phẩm.

Triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi, chính sách bán hàng cho khách hàng.

Hoàn thành công việc bán hàng, xây dựng, đóng góp ý kiến phát triển công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Yêu thích kinh doanh, bán hàng .

Hòa đồng và có tinh thần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Thưởng từ 10 đến 20tr.

Được đào tạo bài bản về kiến thức Dược và kỹ năng Kinh doanh, Bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin