Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Yên Bái:
- Yên Bái
- Hoà Bình
- Sơn La ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
TDV không phải giao hàng
Đến các nhà thuốc trên địa bàn được phân phối để chào hàng và giới thiệu sản phẩm.
Triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi, chính sách bán hàng cho khách hàng.
Hoàn thành công việc bán hàng, xây dựng, đóng góp ý kiến phát triển công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
Yêu thích kinh doanh, bán hàng .
Hòa đồng và có tinh thần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo
Yêu thích kinh doanh, bán hàng .
Hòa đồng và có tinh thần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Thưởng từ 10 đến 20tr.
Được đào tạo bài bản về kiến thức Dược và kỹ năng Kinh doanh, Bán hàng
Thưởng từ 10 đến 20tr.
Được đào tạo bài bản về kiến thức Dược và kỹ năng Kinh doanh, Bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI