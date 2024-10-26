Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG

Trình dược viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái:

- Yên Bái

- Hoà Bình

- Sơn La ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

TDV không phải giao hàng
Đến các nhà thuốc trên địa bàn được phân phối để chào hàng và giới thiệu sản phẩm.
Triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi, chính sách bán hàng cho khách hàng.
Hoàn thành công việc bán hàng, xây dựng, đóng góp ý kiến phát triển công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Yêu thích kinh doanh, bán hàng .
Hòa đồng và có tinh thần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Thưởng từ 10 đến 20tr.
Được đào tạo bài bản về kiến thức Dược và kỹ năng Kinh doanh, Bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trinh-duoc-vien-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-yen-bai-job232871
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Sơn La Hải Dương Đà Nẵng Còn 75 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
7.5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội
6 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm