Tuyển Trình dược viên Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Lập kế hoạch, thực thi và báo cáo bán hàng tại các bệnh viện, nhà thuốc

Thăm hỏi định kỳ tất cả các bác sỹ với tần suất phù hợp cho từng nhóm: duy trì, mở mới, nâng key.

Thu thập thông tin về đối thủ, hàng cạnh tranh: thông tin cơ bản, chính sách bán hàng, doanh số trung bình, khoa phòng ủng hộ...

Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.

Nam/ Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành dược, y tế.....

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.

Năng động, nhiệt tình, say mê với công việc

Đam mê kinh doanh, hướng mục tiêu tốt.

Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng 7 triệu + Thưởng doanh số

Lộ trình thăng tiến rõ ràng : Được đào tạo lên quản lý chỉ sau 6 - 12 tháng

Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng tháng, quý, năm.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, liên tục về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kiến thức sản phẩm

Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife

Mua thuốc của Vietlife với chính sách ưu đãi lên đến 50%

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.

Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

