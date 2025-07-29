Tuyển Trình dược viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
- Hồ Chí Minh: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham mưu các cấp lãnh đạo về tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu, triển khai, liên kết đào tạo các loại hình đào tạo E - learning; Xây dựng, quản lý và phát triển các loại hình đào tạo E - learning, đánh giá công tác đào tạo E - learning tại các Phòng/Khoa/ Bộ môn thuộc trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và quản lts quá trình đào tạo, quản lý sinh viên theo quy chế của Trường, của Bộ GD&ĐT;
- Giám sát, quản lý đội ngũ IT trong viện để xây dựng hệ thống website cũng như xây dựng hệ thống sever, mạng phục vụ đào tạo trực tuyến
- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu
- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động, quy trình tài liệu hướng dẫn
- Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến
- Xây dựng công cụ đánh giá, kiểm soát chất lượng
- Xây dựng học liệu phục vụ đào tạo chính quy, từ xa và các học liệu khác (theo đề xuất của các đơn vị)
- Tổ chức, vận hành các lớp học trực tuyến.
- Các công tác khác theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị và Ban giám hiệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
