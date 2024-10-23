Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Minh Anh Tower, Lầu 7, 307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến Phòng khám/Bệnh viện. Phát triển các sản phẩm của công ty trên địa bàn được giao. Đạt kết quả kinh doanh tối ưu trong điều kiện cho phép giúp cho công ty mở rộng thị phần. Hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Triển khai chương trình marketing tới khách hàng. Thực hiện họp và báo cáo định kỳ theo quy định của công ty. Cập nhật thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm – thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, hiểu biết về Y dược hoặc Marketing. Dưới 35 tuổi. Ưu tiên ứng viên trẻ chưa có kinh nghiệm, năng động, cầu tiến, chấp nhận thử thách, công ty sẽ huấn luyện và tạo cơ hội cho bạn được phát triển khả năng để trở thành Trình dược viên lành nghề. Danh mục sản phẩm phụ trách: các sản phẩm thuốc nhóm 1 do công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam được nhập khẩu từ Châu Âu, Úc (Sản phẩm ít cạnh tranh, lâu dài bền vững).

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI CƠ BẢN:

Tiền lương : Lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Thưởng: Thưởng LỄ/ TẾT hằng năm theo quy định của Công ty. BHXH & BHYT: Tham gia đầy đủ và chính xác theo quy định của nhà nước. Nghỉ hàng tuần: Thứ 7 và Chủ Nhật

PHÚC LỢI ĐẶC BIỆT:

Thưởng doanh số : Thưởng tháng và Quý. Thưởng cuối năm: Tháng lương 14,15 ... Thưởng nhân viên tiêu biểu: Quý và Năm. Đào tạo kỹ năng: Ít nhất 01 lần/năm từ các trường quản trị uy tín tại TPHCM (Không tính đào tạo nội bộ mỗi quý). Team Building: 01 lần/năm Nghỉ mát: 01 lần/năm Các chế độ phúc lợi khác: Khám sức khỏe định kỳ, cưới hỏi, sinh nhật, ma chay ... Thoả thuận lợi ích trung thành : Cho các trường hợp nhân viên/quản lý/giám sát tiêu biểu đạt hiệu quả cao và gắn bó lâu dài cùng công ty. Môi trường làm việc: Ổn định, sẵn sàng mang đến cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Năng động, không ngừng đổi mới, hòa nhập và tôn trọng sự đa dạng của tất cả các giá trị văn hóa. Chú trọng phát triển và ghi nhận năng lực/tài năng cá nhân. Chú trọng xây dựng Đội ngũ bền vững.

Môi trường làm việc: Ổn định, sẵn sàng mang đến cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Năng động, không ngừng đổi mới, hòa nhập và tôn trọng sự đa dạng của tất cả các giá trị văn hóa. Chú trọng phát triển và ghi nhận năng lực/tài năng cá nhân. Chú trọng xây dựng Đội ngũ bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH

