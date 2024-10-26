Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Kiên Giang ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mãi của Công ty đến khách hàng là các Bác Sĩ tại Bệnh Viện/ Phòng Khám/ Phòng Mạch

Chăm sóc khách hàng thường xuyên.

Lên kế hoạch bán hàng và dự trù hàng hoá.

Phát triển và mở rộng thêm thị trường.

Báo cáo công việc định kỳ đến Quản lý khu vực.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Trình Dược Viên/ sale thị trường.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đi Phòng Mạch.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Không ngại di chuyển làm việc.

Thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong công việc.

Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 triệu/tháng trở lên (Lương cơ bản 7tr + thưởng doanh số + thưởng KPIs .... thưởng nóng khi mở mới và tái ký HĐ)

Làm việc nghỉ chiều T7 và CN

Địa bàn khách hàng có sẵn - chỉ cần bán - đảm bảo thu nhập

Luôn có người hỗ trợ trong công việc.

Sản phẩm độc quyền, cạnh tranh trên thị trường.

Được training kỹ năng bán hàng.

Luôn đảm bảo quyền lợi về BHXH của người lao động.

Lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết, thai sản, ....

Du lịch, team building hằng năm ở trong và ngoài nước.

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

