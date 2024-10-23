Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và Công ty đến khách hàng Nhà thuốc được phân công
Lên kế hoạch hoạt động hằng tuần/tháng theo sự hướng dẫn của Quản lý trực tiếp
Theo sát và thực hiện đầy đủ kế hoạch viếng thăm khách hàng. Khi thăm khách hàng, Trình dược viên (TDV) phải:
+ Theo dõi hàng tồn kho tại nhà thuốc và tư vấn khách hàng đặt hàng
+ Cung cấp các thông tin về hoạt động marketing như là: Khuyến mãi, giá cả, chương trình quảng cáo, các sự kiện, ... trong trong khu vực phụ trách nhằm thúc đẩy bán hàng tốt hơn
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm trong khu vực mà mình phụ trách
Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới, giá cả, các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh cũng như các ý kiến phản hồi của khách hàng về các hoạt động tiếp thị và sản phẩm của Công ty
Tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả nhà thuốc trong khu vực chịu trách nhiệm
Phối hợp với các TDV khác xây dựng danh sách khách hàng
Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường cho Quản lý TDV hàng tuần/tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên (không phân biệt ngành học)
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên bán hàng dược phẩm, dược mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh ...
Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, chăm chỉ, trung thực
Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong đạo đức tốt
Ưu tiên có kiến thức về ngành dược phẩm
Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
Lương tháng 13
Du lịch, Teambuilding
Tăng lương định kỳ hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
