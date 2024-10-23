Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và Công ty đến khách hàng Nhà thuốc được phân công Lên kế hoạch hoạt động hằng tuần/tháng theo sự hướng dẫn của Quản lý trực tiếp Theo sát và thực hiện đầy đủ kế hoạch viếng thăm khách hàng. Khi thăm khách hàng, Trình dược viên (TDV) phải: + Theo dõi hàng tồn kho tại nhà thuốc và tư vấn khách hàng đặt hàng + Cung cấp các thông tin về hoạt động marketing như là: Khuyến mãi, giá cả, chương trình quảng cáo, các sự kiện, ... trong trong khu vực phụ trách nhằm thúc đẩy bán hàng tốt hơn Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm trong khu vực mà mình phụ trách Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm mới, giá cả, các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh cũng như các ý kiến phản hồi của khách hàng về các hoạt động tiếp thị và sản phẩm của Công ty Tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện sản phẩm và kỹ năng bán hàng Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả nhà thuốc trong khu vực chịu trách nhiệm Phối hợp với các TDV khác xây dựng danh sách khách hàng Báo cáo các hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường cho Quản lý TDV hàng tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên (không phân biệt ngành học) Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên bán hàng dược phẩm, dược mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh ... Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, chăm chỉ, trung thực Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong đạo đức tốt Ưu tiên có kiến thức về ngành dược phẩm

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh Lương tháng 13 Du lịch, Teambuilding Tăng lương định kỳ hàng năm Khám sức khỏe định kỳ Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

