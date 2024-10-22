Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LK4 - 12A Hoàng Huy Riverside, Hồng Bàng ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm công ty, quản lý bán hàng trong khu vực được giao. (kênh OTC, ETC, ...)

- Khảo sát và phát triển thêm khách hàng mới trong khu vực.

- Lên đơn đặt hàng gửi về bộ phận giao hàng

- Đưa ra các chương trình hấp dẫn và chăm sóc khách hàng thường xuyên, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo và bồi dưỡng thêm kiến thức và 1 số kỹ năng liên quan Không giới hạn độ tuổi Có niềm nhiệt huyết, đam mê với kinh doanh, có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt Siêng năng, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn từ 10.000.000 đến 20.000.000đ

- Tham gia BHXH, BHYT

- Thưởng vào các dịp Tết nguyên đán, Lễ 30/4-1/5, Lễ 2/9.

- Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm hoàn toàn miễn phí với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành

- Nếu nhân viên có NĂNG LỰC sẽ được ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ (Công ty chủ trương đào tạo nhân viên thành Quản lý nên cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

