Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: LK4
- 12A Hoàng Huy Riverside, Hồng Bàng ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giới thiệu sản phẩm công ty, quản lý bán hàng trong khu vực được giao. (kênh OTC, ETC, ...)
- Khảo sát và phát triển thêm khách hàng mới trong khu vực.
- Lên đơn đặt hàng gửi về bộ phận giao hàng
- Đưa ra các chương trình hấp dẫn và chăm sóc khách hàng thường xuyên, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo và bồi dưỡng thêm kiến thức và 1 số kỹ năng liên quan Không giới hạn độ tuổi Có niềm nhiệt huyết, đam mê với kinh doanh, có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt Siêng năng, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo và bồi dưỡng thêm kiến thức và 1 số kỹ năng liên quan
Không giới hạn độ tuổi
Có niềm nhiệt huyết, đam mê với kinh doanh, có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường
Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Siêng năng, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn từ 10.000.000 đến 20.000.000đ
- Tham gia BHXH, BHYT
- Thưởng vào các dịp Tết nguyên đán, Lễ 30/4-1/5, Lễ 2/9.
- Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm hoàn toàn miễn phí với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành
- Nếu nhân viên có NĂNG LỰC sẽ được ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ (Công ty chủ trương đào tạo nhân viên thành Quản lý nên cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
