Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 781/D7 Lê Hồng Phong, P12. Quận 10, Quận 10

- Hà Nội

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

– Giới thiệu hình ảnh của công ty đến với khách hàng.
– Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách và thông tin từ công ty đến khách hàng.
– Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng. Thực hiện việc chào bán các sản phẩm Thuốc của công ty tới các Nhà thuốc, Quầy thuốc... và theo đúng lộ trình tuyến đã phân công.
– Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm thuốc.
– Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng các mối quan hệ mới.
– Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
– Theo dõi công nợ, tồn kho
– Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Y dược, kinh tế
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trình dược viên.
– Am hiểu về dược.
– Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục khách hàng.
– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế
– Khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, năng động trông công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập theo năng lực: lương + hoa hồng theo doanh số.
– Hưởng các chế độ phúc lợi theo luật pháp.
– Thưởng doanh số và các dịp lễ tết.
– Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 781/D7 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

