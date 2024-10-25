Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Vĩnh Long - Hồ Chí Minh - Đồng Nai ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Medicare Tuyển dụng GẤP Trình Dược Viên

Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán Nhận KPI doanh số từ QLBH, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng cùng QLBH Các công việc khác theo sự phân công của QLBH

Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán

Nhận KPI doanh số từ QLBH, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số

Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng cùng QLBH

Các công việc khác theo sự phân công của QLBH

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Ưu tiên có kinh nghiệm Trình dược viên kinh nghiệm từ dưới 1 năm Chịu khó, kiên trì, quyết tâm Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm Trình dược viên kinh nghiệm từ dưới 1 năm

Chịu khó, kiên trì, quyết tâm

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 15 triệu đến 25 triệu +++ Được cấp phát đồng phục, thẻ tên, balo Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Các ngày nghỉ Lễ - Tết - Phép - các ngày nghỉ hưởng nguyên lương cao hơn quy định. Thưởng các ngày Lễ, Tết,... Qùa tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền. Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.

Lương CB + % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 15 triệu đến 25 triệu +++

Được cấp phát đồng phục, thẻ tên, balo

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Các ngày nghỉ Lễ - Tết - Phép - các ngày nghỉ hưởng nguyên lương cao hơn quy định.

Thưởng các ngày Lễ, Tết,...

Qùa tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền.

Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin