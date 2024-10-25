Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
- Bình Thuận:
- Vĩnh Long
- Hồ Chí Minh
- Đồng Nai ...và 10 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Medicare Tuyển dụng GẤP Trình Dược Viên
Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán Nhận KPI doanh số từ QLBH, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng cùng QLBH Các công việc khác theo sự phân công của QLBH
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm Trình dược viên kinh nghiệm từ dưới 1 năm
Chịu khó, kiên trì, quyết tâm
Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB + % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 15 triệu đến 25 triệu +++
Được cấp phát đồng phục, thẻ tên, balo
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Các ngày nghỉ Lễ - Tết - Phép - các ngày nghỉ hưởng nguyên lương cao hơn quy định.
Thưởng các ngày Lễ, Tết,...
Qùa tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền.
Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
