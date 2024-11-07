Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 168/55 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng
Lập kế hoạch; báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý.
Hiểu và nắm được kiến thức chính xác về sản phẩm, công dụng của sản phẩm để giới thiệu, truyền tải tới khách hàng
Chăm sóc, duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ, mở mới khách hàng mới
Mở rộng độ phủ thị trường, khai thác mở mới khách hàng.
Khu vực: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ dưới 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn
Yêu thích công việc kinh doanh, nhiệt huyết, thích nghi với điều kiện đi lại nhiều.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Siêng năng, nhiệt huyết, chịu khó, có tinh thần học hỏi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hàng ung thư
Loại hình công việc : nhân viên chính thức
Tốt nghiệp trung cấp dược lên

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương thoả thuận (theo năng lực phát triển doanh số)
lương thoả thuận
Thưởng theo doanh số năm.
Có chế độ nghĩ mát và chính sách phúc lợi
Bảo đảm công việc ổn định lâu dài,
Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo luật và Chính sách riêng dành cho CBNV
Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 168/55 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

