Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168/55 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng

Lập kế hoạch; báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý.

Hiểu và nắm được kiến thức chính xác về sản phẩm, công dụng của sản phẩm để giới thiệu, truyền tải tới khách hàng

Chăm sóc, duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ, mở mới khách hàng mới

Mở rộng độ phủ thị trường, khai thác mở mới khách hàng.

Khu vực: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ dưới 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn

Yêu thích công việc kinh doanh, nhiệt huyết, thích nghi với điều kiện đi lại nhiều.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Siêng năng, nhiệt huyết, chịu khó, có tinh thần học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hàng ung thư

Loại hình công việc : nhân viên chính thức

Tốt nghiệp trung cấp dược lên

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương thoả thuận (theo năng lực phát triển doanh số)

lương thoả thuận

Thưởng theo doanh số năm.

Có chế độ nghĩ mát và chính sách phúc lợi

Bảo đảm công việc ổn định lâu dài,

Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo luật và Chính sách riêng dành cho CBNV

Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin