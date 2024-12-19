Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Trợ giảng cho GV nước ngoài ở hệ thống trường liên kết
Quản lý lớp học, phiên dịch giúp GV
Bao quát lớp học, đặc biệt quan tâm đến các bạn học sinh gặp khó khăn trong việc tương tác với GV
Làm teaching diary
Làm cầu nối giữa GV và trung tâm
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp được bằng tiếng Anh với GVNN (IELTS tương đương 5.5+)
Ham học hỏi, thái độ cầu thị
Sẵn sàng có thể di chuyển đến các trường
Làm việc lâu dài, gắn bó
Rảnh ban ngày
Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 45-50K/tiết
Được đào tạo thành trợ giảng cứng
Được làm việc trong môi trường tiếng Anh
Team building, thưởng lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
