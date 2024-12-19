Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Trợ giảng cho GV nước ngoài ở hệ thống trường liên kết

Quản lý lớp học, phiên dịch giúp GV

Bao quát lớp học, đặc biệt quan tâm đến các bạn học sinh gặp khó khăn trong việc tương tác với GV

Làm teaching diary

Làm cầu nối giữa GV và trung tâm

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp được bằng tiếng Anh với GVNN (IELTS tương đương 5.5+)

Ham học hỏi, thái độ cầu thị

Sẵn sàng có thể di chuyển đến các trường

Làm việc lâu dài, gắn bó

Rảnh ban ngày

Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 45-50K/tiết

Được đào tạo thành trợ giảng cứng

Được làm việc trong môi trường tiếng Anh

Team building, thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục

