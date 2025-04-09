Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NO.VP4 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Chuẩn bị tài liệu và các dụng cụ phục vụ giảng dạy khác theo yêu cầu của giáo viên hoặc Trung tâm.

Hỗ trợ Giáo viên chính trong quá trình tổ chức lớp học.

Quan sát, theo dõi, đánh giá tinh thần và thái độ học tập của học sinh.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của học sinh trong suốt quá trình học.

Thực hiện hỗ trợ đón/trả Học sinh, chấm chữa BTVN, điểm danh học sinh, hướng dẫn học sinh học phòng Ipad,...

Các công việc khác theo sự phân công của Trung tâm.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Linh hoạt, nhiệt huyết trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Yêu thích Tiếng Anh, Toán học, Tiếng Anh giao tiếp tốt

Có khả năng tạo động lực và khuyến khích học viên giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35.000đ/giờ trợ giảng.

Được tham gia các hoạt động của Trung tâm, làm việc trực tiếp với Giáo viên nước ngoài.

Thời gian làm việc :

T2-T6: 17h30-21h

T7, Chủ nhật: 9-12h/17h30-21h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

