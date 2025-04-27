Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
- Hà Nội: 146 Tây Sơn, Đống Đa ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia hỗ trợ giảng dạy 2-3 lớp/tháng
Phối hợp cùng Giảng viên chuẩn bị cho buổi học (Setup không gian lớp học; Cơ sở vật chất….)
Chịu trách nhiệm đánh giá và cập nhật điểm Workbook (Listening, Reading, Grammar, Vocabulary) cho HV
Hỗ trợ luyện tập cùng HV trên lớp và giải đáp thắc mắc của HV
Đảm bảo chất lượng lớp học theo quy định của Phòng Đào tạo
Hoàn thành báo cáo tình hình học tập của lớp theo mỗi buổi, bao gồm:
Tình hình học tập của từng Học viên: Chuyên cần; thái độ học tập trên lớp; năng lực; đề xuất của HV…
Tình hình giảng dạy của Giảng viên: Nội dung học trên lớp; Tương tác của GV với HV;…..
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang học hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, các chuyên ngành Tiếng Anh liên quan hoặc có trình độ tiếng Anh tốt
Ngữ âm tốt & nói tự nhiên, lưu loát, trôi chảy
Chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên có hiệu lực trong vòng 2 năm gần nhất
Yêu thích công việc giảng dạy tiếng Anh
Năng động, nhiệt tình và quan tâm đến HV
Ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc được giao
Điểm IELTS Writing/Speaking đạt 7.0 trở lên
Đã có kinh nghiệm làm Trợ giảng IELTS
Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì
50.000 – 100.000đ/giờ.
Được đào tạo để offer lên vị trí Giảng viên IELTS.
Đánh giá năng lực 6 tháng/lần dựa trên kết quả và hiệu quả các lớp học, hệ thống lương thưởng công bằng, hấp dẫn, thưởng đạt năng suất, thưởng ý tưởng sáng tạo, thưởng Trợ giảng xuất sắc của tháng/ quý/ năm, thưởng cuối năm,…
Tham gia các hoạt động: Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ, chế độ nghỉ ngơi…
Tại Pasal, Phong cách làm việc No Boss – Staff, được tôn trọng, được trao quyền, được tự chủ để tối đa hóa năng lực bản thân. Ai cũng quan trọng, không ai quan trọng hơn ai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI