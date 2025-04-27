Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Trợ giảng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 146 Tây Sơn, Đống Đa ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia hỗ trợ giảng dạy 2-3 lớp/tháng
Phối hợp cùng Giảng viên chuẩn bị cho buổi học (Setup không gian lớp học; Cơ sở vật chất….)
Chịu trách nhiệm đánh giá và cập nhật điểm Workbook (Listening, Reading, Grammar, Vocabulary) cho HV
Hỗ trợ luyện tập cùng HV trên lớp và giải đáp thắc mắc của HV
Đảm bảo chất lượng lớp học theo quy định của Phòng Đào tạo
Hoàn thành báo cáo tình hình học tập của lớp theo mỗi buổi, bao gồm:
Tình hình học tập của từng Học viên: Chuyên cần; thái độ học tập trên lớp; năng lực; đề xuất của HV…
Tình hình giảng dạy của Giảng viên: Nội dung học trên lớp; Tương tác của GV với HV;…..

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 – 21, Nam/Nữ.
Đang học hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, các chuyên ngành Tiếng Anh liên quan hoặc có trình độ tiếng Anh tốt
Ngữ âm tốt & nói tự nhiên, lưu loát, trôi chảy
Chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên có hiệu lực trong vòng 2 năm gần nhất
Yêu thích công việc giảng dạy tiếng Anh
Năng động, nhiệt tình và quan tâm đến HV
Ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc được giao
Điểm IELTS Writing/Speaking đạt 7.0 trở lên
Đã có kinh nghiệm làm Trợ giảng IELTS

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách trả lương lương công bằng, cạnh tranh từ 50.000 – 100.000đ/giờ.
50.000 – 100.000đ/giờ.
Được đào tạo để offer lên vị trí Giảng viên IELTS.
Đánh giá năng lực 6 tháng/lần dựa trên kết quả và hiệu quả các lớp học, hệ thống lương thưởng công bằng, hấp dẫn, thưởng đạt năng suất, thưởng ý tưởng sáng tạo, thưởng Trợ giảng xuất sắc của tháng/ quý/ năm, thưởng cuối năm,…
Tham gia các hoạt động: Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ, chế độ nghỉ ngơi…
Tại Pasal, Phong cách làm việc No Boss – Staff, được tôn trọng, được trao quyền, được tự chủ để tối đa hóa năng lực bản thân. Ai cũng quan trọng, không ai quan trọng hơn ai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Head Office Số 2, Ngõ 54 Phỗ Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-thu-nhap-3-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352805
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GIFTTIFY
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty TNHH GIFTTIFY
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng TAHK Foundation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu VUIHOC.vn
Tới 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HC làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 200000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HC
0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH UB Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu Công ty TNHH UB Academy
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu VUIHOC.vn
1.6 - 6 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần đầu tư Edservice làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư Edservice
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng Trường Quốc tế Westlink làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Trường Quốc tế Westlink
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH AZ MỸ- VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AZ MỸ- VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TUM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Học viện Anh ngữ Oxford
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Anh Ngữ Ms Han Cambridge làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Anh Ngữ Ms Han Cambridge
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng TAQ Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu TAQ Education
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 480 USD Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
320 - 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng TAQ Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu TAQ Education
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 600 USD Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
320 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu EDUPIA
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 300000 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
0.2 - 0.3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 600 USD Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
320 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm