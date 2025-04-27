Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 146 Tây Sơn, Đống Đa ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia hỗ trợ giảng dạy 2-3 lớp/tháng

Phối hợp cùng Giảng viên chuẩn bị cho buổi học (Setup không gian lớp học; Cơ sở vật chất….)

Chịu trách nhiệm đánh giá và cập nhật điểm Workbook (Listening, Reading, Grammar, Vocabulary) cho HV

Hỗ trợ luyện tập cùng HV trên lớp và giải đáp thắc mắc của HV

Đảm bảo chất lượng lớp học theo quy định của Phòng Đào tạo

Hoàn thành báo cáo tình hình học tập của lớp theo mỗi buổi, bao gồm:

Tình hình học tập của từng Học viên: Chuyên cần; thái độ học tập trên lớp; năng lực; đề xuất của HV…

Tình hình giảng dạy của Giảng viên: Nội dung học trên lớp; Tương tác của GV với HV;…..

Độ tuổi từ 18 – 21, Nam/Nữ.

Đang học hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, các chuyên ngành Tiếng Anh liên quan hoặc có trình độ tiếng Anh tốt

Ngữ âm tốt & nói tự nhiên, lưu loát, trôi chảy

Chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên có hiệu lực trong vòng 2 năm gần nhất

Yêu thích công việc giảng dạy tiếng Anh

Năng động, nhiệt tình và quan tâm đến HV

Ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc được giao

Điểm IELTS Writing/Speaking đạt 7.0 trở lên

Đã có kinh nghiệm làm Trợ giảng IELTS

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách trả lương lương công bằng, cạnh tranh từ 50.000 – 100.000đ/giờ.

Được đào tạo để offer lên vị trí Giảng viên IELTS.

Đánh giá năng lực 6 tháng/lần dựa trên kết quả và hiệu quả các lớp học, hệ thống lương thưởng công bằng, hấp dẫn, thưởng đạt năng suất, thưởng ý tưởng sáng tạo, thưởng Trợ giảng xuất sắc của tháng/ quý/ năm, thưởng cuối năm,…

Tham gia các hoạt động: Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ, chế độ nghỉ ngơi…

Tại Pasal, Phong cách làm việc No Boss – Staff, được tôn trọng, được trao quyền, được tự chủ để tối đa hóa năng lực bản thân. Ai cũng quan trọng, không ai quan trọng hơn ai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

