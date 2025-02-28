Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 54 Tuệ Tĩnh, Thanh Miện, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Lên lớp - giảng dạy và hỗ trợ giáo viên nước ngoài

- Chuẩn bị giáo án, theo dõi tình hình học tập của học sinh

- Chăm sóc quá trình học tập của học sinh

- Thực hiện các công việc hành chính liên quan.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc

- Năng động, hoạt bát, thích học hỏi, có trách nhiệm trong công việc

- Yêu thích trẻ, sáng tạo

Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng với năng lực: từ 7-20 triệu + thưởng

- Được đào tạo bài bản

- Được hỗ trợ công cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương

