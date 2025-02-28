Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 54 Tuệ Tĩnh, Thanh Miện, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Lên lớp - giảng dạy và hỗ trợ giáo viên nước ngoài
- Chuẩn bị giáo án, theo dõi tình hình học tập của học sinh
- Chăm sóc quá trình học tập của học sinh
- Thực hiện các công việc hành chính liên quan.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc
- Năng động, hoạt bát, thích học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
- Yêu thích trẻ, sáng tạo

Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng với năng lực: từ 7-20 triệu + thưởng
- Được đào tạo bài bản
- Được hỗ trợ công cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương

Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hải Dương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Miện, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

