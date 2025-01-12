Tuyển Trợ giảng tiếng Anh I CAN READ HANOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2 P. Núi Trúc, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ôn bài cho học viên trước giờ

- Hỗ trợ giáo viên nước ngoài, quản lý ổn định trật tự trong lớp

- Hỗ trợ đón trả học viên trước và sau giờ

- Sắp xếp gọn gàng phòng học, trung tâm cuối ngày

- Thời gian làm việc chi tiết tùy từng cơ sở, nằm trong khoảng sau: (thường sẽ rơi vào từ 12-25 giờ/tuần)

+ Ngày thường: 16h30 - 21h00

+ Thứ 7, Chủ Nhật: 8h00 - 18h00 (khoảng 4-5h/ngày)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh giao tiếp tốt;

- Yêu trẻ em, nhiệt tình, chủ động trong công việc;

- Có tinh thần ham học hỏi, phát triển, không yêu cầu kinh nghiệm

- Đảm bảo được thời gian làm việc: Từ 16h30 - 21h00 từ Thứ 3 đến Thứ 6 & ban ngày vào Thứ 7 hoặc Chủ Nhật.

Tại I CAN READ HANOI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 23-25k/giờ, tuần làm việc từ 12 đến 20 giờ tùy theo lịch học của trung tâm và lịch của ứng viên

- Thời gian làm việc thoải mái, không ảnh hưởng tới việc học, tham gia các hoạt động khác...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực, vui vẻ;

- Có cơ hội rèn luyện và nâng cao khả năng ngoại ngữ với môi trường đa văn hóa;

- Có cơ hội thăng tiến và làm việc lâu dài tại hệ thống với các vị trí thực tập sinh, chuyên viên,...

- Đặc quyền tham gia các sự kiện, chương trình training dành riêng cho trợ giảng tại I Can Read (training viết CV, kĩ năng phỏng vấn, hướng nghiệp, nâng cao kĩ năng mềm...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại I CAN READ HANOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.