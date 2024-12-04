Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 19 K2 Trương Văn Bang, P.7, Tp. Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý lớp học và khóa học

Quản lý tiến độ giảng dạy của các chương trình

Làm công tác chủ nhiệm lớp, chăm sóc học viên

Thực hiện các bài kiểm tra định kỳ, cuối kỳ, chấm điểm bài kiểm tra trắc nghiệm

Trao đổi kết quả học tập và tình hình học tập của học viên với phụ huynh

Trợ giảng, hỗ trợ giáo viên Bản ngữ trong công tác giảng dạy và quản lý lớp học

Có khả năng đứng lớp và dạy phụ đạo cho học viên

Làm một số công việc văn phòng khác.

Thời gian làm việc: (7 tiếng)

Từ 14h – 21h30 (nghỉ 30 phút giữa ca ăn chiều)

Nghỉ một ngày trong tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Anh văn, QTKD...

Khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt với người nước ngoài

Sử dụng thành thạo Microsoft word, Microsoft excel

Có khả năng sắp xếp công việc, bao quát và quản lý học viên, cơ sở vật chất

Có khả năng giao tiếp trước tập thể tốt

Chăm chỉ, thân thiện, hoà đồng, trung thực và năng động.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp hàng tháng.

Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Nghỉ lễ, nghỉ phép, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm...

Bản thân và người thân trong gia đình sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt của công ty khi tham gia các khoá học Tiếng Anh trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và một số chế độ ưu đãi khác theo quy định của công ty.

Có cơ hội để khẳng định bản thân, mức thu nhập cạnh tranh, tuỳ theo năng lực.

Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và đầy tiềm năng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO

