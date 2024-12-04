Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 19 K2 Trương Văn Bang, P.7, Tp. Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý lớp học và khóa học
Quản lý tiến độ giảng dạy của các chương trình
Làm công tác chủ nhiệm lớp, chăm sóc học viên
Thực hiện các bài kiểm tra định kỳ, cuối kỳ, chấm điểm bài kiểm tra trắc nghiệm
Trao đổi kết quả học tập và tình hình học tập của học viên với phụ huynh
Trợ giảng, hỗ trợ giáo viên Bản ngữ trong công tác giảng dạy và quản lý lớp học
Có khả năng đứng lớp và dạy phụ đạo cho học viên
Làm một số công việc văn phòng khác.
Thời gian làm việc: (7 tiếng)
Thời gian làm việc:
Từ 14h – 21h30 (nghỉ 30 phút giữa ca ăn chiều)
Nghỉ một ngày trong tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Anh văn, QTKD...
Khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt với người nước ngoài
Sử dụng thành thạo Microsoft word, Microsoft excel
Có khả năng sắp xếp công việc, bao quát và quản lý học viên, cơ sở vật chất
Có khả năng giao tiếp trước tập thể tốt
Chăm chỉ, thân thiện, hoà đồng, trung thực và năng động.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp hàng tháng.
Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Nghỉ lễ, nghỉ phép, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm...
Bản thân và người thân trong gia đình sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt của công ty khi tham gia các khoá học Tiếng Anh trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và một số chế độ ưu đãi khác theo quy định của công ty.
Có cơ hội để khẳng định bản thân, mức thu nhập cạnh tranh, tuỳ theo năng lực.
Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và đầy tiềm năng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 K2 Trương Văn Bang, P.7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

