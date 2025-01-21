Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Language Link Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chương trình Tiếng Anh liên kết trường học Schools Elite tuyển dụng Giáo viên Trợ giảng Tiếng Anh cho năm học mới 2024 - 2025 với mô tả như sau:
1. Công việc
- Hỗ trợ Giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy (ổn định lớp, giải thích nội dung bài học, làm bài tập,...)
- Hỗ trợ các công việc nhập điểm số, hoàn thiện báo cáo
- Hỗ trợ các event tại trường học (nếu có)
2. Thời gian & địa điểm làm việc:
- Full-time tại Ba Đình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối sắp hoàn thành chương trình học, hoặc đã tốt nghiệp Đại học, đảm bảo được thời gian làm việc full-time từ 50h/tháng
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, không nói ngọng, Tiếng Anh giao tiếp khá, có chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B2 (ELTS 6.0, TOEIC 650) hoặc học ngành Ngôn Ngữ Anh, Sư Phạm Anh.
- Vui vẻ, năng động, thích làm việc với trẻ em
- Có nguyện vọng được học hỏi, đào tạo bài bản về vai trò trợ giảng/ giảng dạy lứa tuổi mầm non/tiểu học/THCS, có dự định trở thành Giáo viên Tiếng Anh
- Đảm bảo được thời gian và số giờ làm việc như cam kết, ổn định, gắn bó đến hết năm học 2025 (tháng 05/2025)
- Có kinh nghiệm gia sư, trợ giảng Tiếng Anh khối Mầm non, Tiểu học là một lợi thế lớn
- Ứng viên vui lòng ghi rõ địa điểm làm việc mong muốn trong CV ứng tuyển
Tại Language Link Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương trợ giảng theo giờ: 70,000 - 90,000 VND đối với vị trí Full-time.
- Các phụ cấp khi tham gia các công tác admin, văn phòng, sự kiện tại trường học,...
- Chế độ nghỉ phép có trả lương tối đa 8 ngày/năm học (đối với Full-time), các khoản thưởng kết thúc hợp đồng cuối năm học, thưởng nếu tái kí hợp đồng vào năm học tiếp theo
- Đào tạo bài bản về kỹ năng sư phạm, quản lý lớp, nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài
kỹ năng sư phạm, quản lý lớp
- Có lộ trình cho Trợ giảng trở thành Giáo viên chính thức tại chương trình nếu đạt kết quả công việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Việt Nam
