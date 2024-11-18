Tuyển Hành chính Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 07, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc sắp xếp lịch làm việc, cuộc họp, tiếp khách, xử lý công việc hành chính.

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị.

Theo dõi tiến độ công việc BOD giao cho các phòng ban.

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi điện thoại, email, thư từ đến Giám đốc.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của Giám đốc.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Lập biên bản cuộc họp.

Hỗ trợ các hoạt động của phòng ban, công ty khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng học hỏi, nhanh nhẹn, lanh lợi, nhạy bén, tư duy tốt, cẩn thận.

Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Word, Excel, Powerpoint.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Linh hoạt thích ứng với áp lực và các tính chất công việc

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng

Được tham gia các buổi sharing về công nghệ và Kỹ năng bán hàng nếu bạn yêu thích.

Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%

Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13

Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước.

Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần.

Team Building tối thiểu 1 lần/năm.

Làm việc tại một môi trường Công nghệ năng động.

Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn

Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

