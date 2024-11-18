Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 01

- 9TH AVE SUNRISE i, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Thực hiện các báo cáo phân tích, cắt lớp chỉ số kinh doanh và cảnh báo rủi ro/nguy cơ tiềm ẩn phục vụ cho hoạt động vận hành
- Hỗ trợ và quản lý công việc với các bộ phận Sale,CSKH, Kho vận....
-Công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ quản lý

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành nghề khác liên quan
• Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trợ lý/ Chuyên viên Kế hoạch tại các Ngân hàng, Tập đoàn đa ngành nghề.
• Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh, làm báo cáo, theo dõi thống kê, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu một cách khoa học, rõ ràng.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word/ Excel/ Powerpoint)
• Thành thạo các phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu là một lợi thế.
• Có tư duy hệ thống, khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích dữ liệu tốt.
• Khả năng lưu trữ, quản trị tài liệu và bảo mật thông tin
• Tỉ mỉ, cẩn trọng, sắc sảo, tập trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
- Cơ chế thăng tiến rõ ràng: các vị trí Chuyên viên cao cấp, Trưởng/Phó phòng,..
- Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, quà sinh nhật.
- Môi trường làm việc thân thiện, nhân sự ổn định, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

