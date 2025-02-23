Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 78 Tô Vĩnh Diện, Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch mục tiêu tài chính, doanh thu lợi nhuận cùng giám đốc

Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng nhân sự

Hỗ trợ giám đốc theo dõi tiến độ, tiến trình công việc các phòng ban

Hỗ trợ giám đốc tương tác, báo cáo tiến độ công việc các nhà đầu tư

Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh, tài chính các dự án kinh doanh

Hỗ trợ sắp xếp điều phối quan hệ khách hàng, đối tác lớn

Tham gia các công tác khác theo phân công giám đốc

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc dưới áp lực cao.

Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5 triệu lương cứng + thưởng KPI + Thưởng quý, năm (Theo kết quả kinh doanh)

Mức lương:

Thu nhập: 6 - 8 tr/tháng

Thu nhập:

Chế độ và phúc lợi:

Được hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các phúc lợi khác theo quy định (nghỉ lễ, phép, thưởng…)

Cơ hội làm việc và đào tạo trực tiếp với Giám đốc nâng cao kỹ năng và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

