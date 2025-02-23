Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 78 Tô Vĩnh Diện, Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch mục tiêu tài chính, doanh thu lợi nhuận cùng giám đốc
Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng nhân sự
Hỗ trợ giám đốc theo dõi tiến độ, tiến trình công việc các phòng ban
Hỗ trợ giám đốc tương tác, báo cáo tiến độ công việc các nhà đầu tư
Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh, tài chính các dự án kinh doanh
Hỗ trợ sắp xếp điều phối quan hệ khách hàng, đối tác lớn
Tham gia các công tác khác theo phân công giám đốc

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc dưới áp lực cao.
Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5 triệu lương cứng + thưởng KPI + Thưởng quý, năm (Theo kết quả kinh doanh)
Mức lương:
Thu nhập: 6 - 8 tr/tháng
Thu nhập:
Chế độ và phúc lợi:
Được hưởng chế độ BHXH theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Các phúc lợi khác theo quy định (nghỉ lễ, phép, thưởng…)
Cơ hội làm việc và đào tạo trực tiếp với Giám đốc nâng cao kỹ năng và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 09B đường Ngõ Nhà Bảng, Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

