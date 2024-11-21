Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 30/4 Đường 30 Tháng 4, Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả chung:
Trợ lý Giám đốc sẽ hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều phối các hoạt động hàng ngày, đảm bảo rằng mọi công việc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Vị trí này yêu cầu sự linh hoạt, khả năng làm việc độc lập và kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệm vụ chính:
Hỗ trợ Giám đốc trong việc lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, sự kiện.
Quản lý lịch làm việc, sắp xếp lịch hẹn và thông báo cho Giám đốc về các cuộc họp quan trọng.
Soạn thảo, chỉnh sửa và gửi các tài liệu, báo cáo, thư từ.
Tiếp nhận và xử lý thông tin từ các phòng ban, khách hàng và đối tác.
Theo dõi và báo cáo tiến độ các dự án, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Hành chính Văn phòng hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí trợ lý hoặc hành chính tương tự.
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ văn phòng khác.
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
Tính chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
Bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT ĐỨC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 25, đường Bùi Thị Xuân, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

