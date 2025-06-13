Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Tham gia và hỗ trợ BGĐ trong các cuộc họp với đối tác lớn, bao gồm chủ đầu tư trong nước và quốc tế.

• Thay mặt BGĐ thuyết trình, trình bày nội dung trong các cuộc họp quan trọng.

• Đại diện BGĐ tham gia các buổi họp, thương thảo và làm việc với đối tác.

• Đồng hành cùng BGĐ tại các sự kiện, tiệc tiếp đối tác, hoạt động ngoại giao.

• Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, slide thuyết trình phục vụ công tác của BGĐ.

• Ghi chép biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, tổng hợp nội dung đánh giá sau các cuộc họp.

• Lên kế hoạch làm việc của Ban Giám đốc với các phòng ban.

• Tư vấn tham mưu cho BGĐ phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong và ngoài hệ thống.

• Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng, bộ phận, đơn vị theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

• Phối hợp với các đội và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.

• Soạn thảo văn bản, công văn nội bộ.

• Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/ bộ phận, đơn vị trước khi trình Ban Giám đốc phê duyệt.

• Cầu nối liên hệ giữa Ban Giám đốc với các thành viên trong Công ty.

• Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo định kỳ.

• Đi công tác theo điều động của Ban Giám đốc.