Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18 Bến Lội, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phân tích số liệu tài chính, cung cấp thông tin và đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan (bán hàng, kho, mua hàng...).
Hướng dẫn, đào tạo và giám sát công việc của nhân viên kế toán (nếu có).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có bằng lái xe ô tô
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế tại các công ty sản xuất và phân phối.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kinh doanh hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
