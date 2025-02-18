Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Hỗ trợ trực tiếp công việc mà Giám Đốc giao như đón tiếp khách đến công ty, đặt vé máy bay, nhà hàng, dịch thuật văn bản (Anh Việt/ Việt Anh), kiểm tra thông tin theo yêu cầu, ...

Quản lý dữ liệu khách hàng, soạn báo giá, hợp đồng, yêu cầu thanh toán, thông báo gia hạn, thanh toán và các công việc liên quan về dịch vụ phần mềm quản trị nội bộ công ty, thiết kế web, ...

Hướng dẫn khách sử dụng phần mềm, tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng các thông tin liên quan đến phần mềm.

Đăng ký và quản lý tên miền.

Một số công việc khác liên quan và sẽ được hướng dẫn cụ thể trong quá trình đào tạo.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 25 tuổi trở lên.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, học hỏi, tiếp thu nhanh và được đào tạo khi vào làm.

Tiếng anh (nghe nói đọc viết) trung cấp trở lên.

Kiến thức và kỹ năng: Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Các phần mềm word, excel.

Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận (từ 12 triệu tùy vào kinh nghiệm)

Làm việc trực tiếp với Giám đốc.

Lương tháng 13 + thưởng xuất sắc (du lịch Hàn Quốc).

Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).

Được hưởng các chế độ thưởng & đánh giá tăng lương hàng năm theo quy định của Công ty.

Nhân viên làm đủ 5 năm được thưởng 5 chỉ vàng SJC.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting

