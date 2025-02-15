Tuyển Trợ lý giám đốc B.y.f.a.s Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Phối hợp với Giám đốc Kinh doanh xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ thời trang cao cấp.

- Phối hợp với Giám đốc kinh doanh tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc đối tác, quản lý chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo và triển khai các chương trình sản phẩm, dịch vụ mới cho phòng ban và đối tác.

- Theo dõi doanh số, phân tích hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai nhằm tối ưu hoạt động bán lẻ.

- Phối hợp với các phòng ban (Marketing, Mua hàng, Vận hành…) để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

- Hỗ trợ quản lý hệ thống cửa hàng, giám sát hiệu suất bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Tổng hợp, báo cáo dữ liệu kinh doanh, xu hướng thị trường và đề xuất chiến lược phù hợp.

- Sắp xếp lịch họp, làm việc với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh.

- Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến kinh doanh.

- Thực hiện các công tác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh.

3. QUYỀN LỢI: