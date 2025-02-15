Tuyển Trợ lý giám đốc B.y.f.a.s Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại B.y.f.a.s Co.,ltd
- Hồ Chí Minh: Store #8, Khách sạn New World, Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phối hợp với Giám đốc Kinh doanh xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ thời trang cao cấp.
- Phối hợp với Giám đốc kinh doanh tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc đối tác, quản lý chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Tổ chức các hoạt động đào tạo và triển khai các chương trình sản phẩm, dịch vụ mới cho phòng ban và đối tác.
- Theo dõi doanh số, phân tích hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai nhằm tối ưu hoạt động bán lẻ.
- Phối hợp với các phòng ban (Marketing, Mua hàng, Vận hành…) để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
- Hỗ trợ quản lý hệ thống cửa hàng, giám sát hiệu suất bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Tổng hợp, báo cáo dữ liệu kinh doanh, xu hướng thị trường và đề xuất chiến lược phù hợp.
- Sắp xếp lịch họp, làm việc với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh.
- Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến kinh doanh.
- Thực hiện các công tác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh.
3. QUYỀN LỢI:
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại B.y.f.a.s Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại B.y.f.a.s Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
