Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 196 Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Hỗ trợ hành chính & quản lý lịch trình của Giám đốc
Điều phối cuộc họp, sự kiện, công tác & sắp xếp hồ sơ
Hỗ trợ kiểm tra hợp đồng, giấy phép kinh doanh F&B
Theo dõi chi phí, quản lý tài liệu & hỗ trợ vận hành
Quản lý văn phòng phẩm, đặt hàng & kiểm kê tài sản
Hỗ trợ quy trình onboarding & offboarding của nhân sự mới
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo vận hành hiệu quả
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2-3 năm kinh nghiệm Trợ lý Giám đốc | Trợ lý Hành chính | Admin Executive
Kỹ năng tổ chức, giao tiếp xuất sắc, yêu cầu thành thạo tiếng Anh
Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, quản lý lịch
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B | Fine Dining | Hospitality | 5-star Hotels
Có hiểu biết về giấy phép kinh doanh, hợp đồng, quy trình pháp lý trong ngành F&B là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
