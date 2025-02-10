Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 196 Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hỗ trợ hành chính & quản lý lịch trình của Giám đốc

Điều phối cuộc họp, sự kiện, công tác & sắp xếp hồ sơ

Hỗ trợ kiểm tra hợp đồng, giấy phép kinh doanh F&B

Theo dõi chi phí, quản lý tài liệu & hỗ trợ vận hành

Quản lý văn phòng phẩm, đặt hàng & kiểm kê tài sản

Hỗ trợ quy trình onboarding & offboarding của nhân sự mới

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo vận hành hiệu quả

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2-3 năm kinh nghiệm Trợ lý Giám đốc | Trợ lý Hành chính | Admin Executive

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp xuất sắc, yêu cầu thành thạo tiếng Anh

Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, quản lý lịch

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B | Fine Dining | Hospitality | 5-star Hotels

Có hiểu biết về giấy phép kinh doanh, hợp đồng, quy trình pháp lý trong ngành F&B là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

2-3 năm kinh nghiệm Trợ lý Giám đốc | Trợ lý Hành chính | Admin Executive

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp xuất sắc, yêu cầu thành thạo tiếng Anh

yêu cầu thành thạo tiếng Anh

Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook, quản lý lịch

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B | Fine Dining | Hospitality | 5-star Hotels

Có hiểu biết về giấy phép kinh doanh, hợp đồng, quy trình pháp lý trong ngành F&B là lợi thế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin