Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH 4 Pixos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Ngô Tất Tố, F21, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Trợ lý giám đốc

Tiếp nhận, xử lý thông tin tổng hợp gửi lên Giám đốc.

Xây dựng kênh và đăng bài theo yêu cầu của cấp trên.

Quản lý fanpage, lên ý tưởng content.

Tham gia pitching, gặp gỡ khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban thực hiện công việc.

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.



Kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương hoặc các công ty Agency, chủ đầu tư BĐS.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint.

Tiếng Anh thành thạo, giao tiếp và đàm phán tốt.

Có kinh nghiệm sale là một lợi thế.

Có khả năng triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp và cập nhật thông tin.

Tại Công ty TNHH 4 Pixos Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trên tinh thần tự do và trách nhiệm.

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT/BHXH/BHTN.

Được đào tạo thường xuyên và có cơ hội thăng tiến.

Các chế độ khác theo chính sách phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 4 Pixos

