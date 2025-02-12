Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH 4 Pixos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH 4 Pixos
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 59 Ngô Tất Tố, F21, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, xử lý thông tin tổng hợp gửi lên Giám đốc.
Xây dựng kênh và đăng bài theo yêu cầu của cấp trên.
Quản lý fanpage, lên ý tưởng content.
Tham gia pitching, gặp gỡ khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban thực hiện công việc.
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương hoặc các công ty Agency, chủ đầu tư BĐS.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint.
Tiếng Anh thành thạo, giao tiếp và đàm phán tốt.
Có kinh nghiệm sale là một lợi thế.
Có khả năng triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp và cập nhật thông tin.
Tại Công ty TNHH 4 Pixos Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trên tinh thần tự do và trách nhiệm.
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT/BHXH/BHTN.
Được đào tạo thường xuyên và có cơ hội thăng tiến.
Các chế độ khác theo chính sách phúc lợi của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 4 Pixos
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
