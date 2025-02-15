Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 1 đường số 12 KDC Him Lam Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác điều phối, quản lý công việc hằng ngày.
Biên phiên dịch tiếng Trung trong các cuộc họp, tài liệu, email và trao đổi công việc.
Soạn thảo, xử lý văn bản, báo cáo, hợp đồng theo yêu cầu.
Theo dõi, nhắc nhở lịch trình cho Giám đốc.
Phối hợp với các phòng ban để triển khai công việc hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.
Chủ động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ lý hoặc vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu đồng/tháng
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc.
Lương tháng 13, 12 ngày nghỉ hưởng lương.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển lâu dài.
Trà chiều, đồ ăn vặt, tổ chức sinh nhật hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường số 12 KDC Him Lam Phường Tân Hưng Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

