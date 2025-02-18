Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72B Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Theo dõi các số liệu báo cáo của các phòng ban, hỗ trợ giám đốc lấy và phân tích số liệu khi có yêu cầu

- Hỗ trợ và đảm bảo các bộ phận thực hiện trơn tru nhiệm vụ của mình

- Tham gia lên ý tưởng và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của công ty

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ phận khác để hoàn thành công việc được giao

- Tiếp nhận, review hồ sơ, tài liệu từ các phòng/ bộ phận, các bên có liên quan và trình giám đốc phê duyệt

- Truyền đạt thông tin của GD với các phòng, bộ phận, đơn vị liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi

- Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung

- Dịch và soạn thảo các tài liệu, văn bản bằng Tiếng Trung, Tiếng Việt theo yêu cầu

- Hỗ trợ phòng hành chính nhân sự trong việc thực hiện các chỉ thị của giám đốc

- Các công việc khác theo sự phân công điều động của giám đốc

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chính quy, Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt,

- Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp thông tin

- Có kỹ năng phân tích, đọc hiểu báo cáo tài chính

- Có tinh thần trách nhiệm

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có khả năng hoạch định, tổ chức công việc cá nhân

- Kỹ năng MS Office tốt, đặc biệt Word và Excel, Quản lý cơ sở dữ liệu

- Định hướng công việc ổn định, lâu dài; đam mê trong công việc.

- Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng

- Ưu tiên độ tuổi 88, 90, 94, 95.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định Nhà nước

- Được làm việc trong môi trường nước ngoài trẻ trung, năng động, là cơ hội để học thêm và trau dồi ngoại ngữ tiếng Trung/Anh

- Chế độ nâng lương hàng năm

- Tham gia các hoạt động ăn uống, vui chơi nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

